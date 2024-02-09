«Они очень богатые» – в Киеве хотят раскулачить Норвегию

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Норвегия помогает Киеву, но недостаточно сильно, учитывая, сколько норвежцы заработали с продаж своего газа в европейские страны после начала СВО на Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила исполнительный директор действующего на западные гранты «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она сказала, что в связи с трудностями с США, Киеву срочно нужно искать альтернативный источник финансирования экономики и обороны.

«В этом году дефицит в бюджете, то есть отсутствие поступлений налогов составляет более 20 млрд. долларов, и этот дефицит уже третий месяц закрывают норвежцы. У норвежцев есть намного больше денег. Норвежцы заработали на войне более 200 млрд. долларов, это деньги, которые они получили от продажи норвежского газа, которым они заместили российский газ. Это очень богатая страна, в которой средний уровень достатка человека в разы выше, чем во многих других странах мира. Они нас поддерживают, у них есть программа финансирования и частично оружия для Украины, и определённых гуманитарных проектов на ближайшие несколько лет. Но там маленькая сумма, растянутая на годы, и она нам не поможет придержать штаны и в плане финансирования экономики, и в плане финансирования оружия», – сказала Каленюк.

Однако она добавила, что Норвегия очень маленькая страна, имеющая границу с Россией, поэтому норвежцам «политически страшно» быть лидером в финансовой или оружейной помощи Украине.

Поэтому для смелости нужно агитировать европейцев на «нордическую коалицию».

«Но если создестся коалиция нордических стран – Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Нидерланды объединяют свои усилия и говорят, что мы выдаём и деньги, и оружие на уровне таком, чтобы Украина не просто не упала, а чтобы Украина победила. Тогда они становятся серьёзным политическим игроком, когда они действуют вместе», – предложила грантоедка.