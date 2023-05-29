«Они очень бы пригодились для наступления» – Кривонос о жертвах ВСУ в Бахмуте

Вадим Москаленко .  
29.05.2023 22:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Можно сколько угодно говорить о том, как ВСУ взяли Артёмовск/Бахмут в полуклещи, однако с делом это не имеет ничего общего.

Об этом на канале скандального депутата Верховной рады Гео Лероса заявил экс-замначальника ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Можно сколько угодно говорить о том, как ВСУ взяли Артёмовск/Бахмут в полуклещи, однако с...

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«Цена Бахмута ещё поднимется. Для того, чтобы просто знать, насколько мы платим высокую цену, даже не нужно идти на военные кладбища, где количество могил просто потрясает. Просто пройдитесь по центральной улице Хмельницкого, и вы увидите портреты погибших героев. Уже центральной улицы недостаточно, чтобы разместить все портреты. Вот реальная цена.

И то, что руководство Украины не жалеет наших людей, это самое страшное. Поэтому для меня как для военного чётко понятно, что Бахмут – даже сейчас рассказы начались, потом замолкли, что мы создали там полуклещи, полуокружение – создавать можно много чего, а реализовывать – совсем другая ситуация. Мы под Херсоном тоже создали условия, но не использовали их для уничтожения нашего противника. Поэтому хотеть и сделать – абсолютно разные вещи», – отметил он.

«Да, мы потеряли огромное число людей в районе Бахмута, да они очень бы пригодились для нашего наступления, но имеем то, что имеем, но не только история и народ рассудит и расставит точки над i, кто в этом виноват», – сказал Кривонос.

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