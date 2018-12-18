«Они охотятся за украинцами» – Порошенко

18.12.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков

Уже в скором будущем членство Украины в НАТО и Европейском союзе может стать реальностью.

Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Днепропетровска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так, как нам сейчас говорят, что вступление в ЕС в качестве полноправного члена для Украины невозможно, так же год назад говорили про церковь. Так же, как нам сейчас говорят, что вступление в НАТО невозможно, так же нам говорили три года назад, что в условиях миграционного кризиса это будет самоубийство для каждого руководителя европейской страны предоставить украинцам безвиз.

Потому что «у вас война, они все убегут и там поселятся, в Украину никто не вернётся, это будет громадная проблема для европейцев, созданная украинцами». Больше года работает безвиз. Ни одной проблемы! Они охотятся за украинцами, а не мы им создаём проблемы», – сказал Порошенко.