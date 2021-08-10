«Они отказались воевать с РФ!» – в Киеве обрушились на Запад с обвинениями

10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вина за войну в Грузии и на Донбассе лежит на совести коллективного Запада, который не захотел вступать в прямую конфронтацию с Россией.

Об этом в эфире украинского филиала американского «Радио Свобода» «Крым Реалии» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что 95% того, что произошло в Грузии и на Украине, лежит на совести Германии, Франции и коллективного Запада. Потому что, начиная с 1991 года, на Западе были очарованы сначала Ельциным, вспомнить его первую речь в Конгрессе США, где он обещал, что с коммунизмом покончено, а ему аплодировали стоя. И вспомним того же Буша-младшего, который заглядывал в глаза Путину и пытался там что-то увидеть. Ну, что он там увидел, мы ощутили на своей шкуре», – негодовал он.

Огрызко с возмущением отметил, что Запад был не готов вступать в противостояние с РФ.

«Я думаю, что тогда Запад был принципиально не готовым как-то серьёзно реагировать на российскую агрессию в Грузии, открывать нам путь в НАТО в Бухаресте. И этим воспользовалась РФ», – резюмировал бывший дипломат.