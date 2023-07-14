«Они поддержали СВО» – Рада ввела санкции против спортсменов России и Белоруссии

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Верховная рада приняла проект постановления о введении санкций против российских и белорусских спортсменов, которые не поддержали неонацистов.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат Андрей Кожемякин. По его словам, постановление направлено против «представителей спортивных организаций» РФ и РБ, которые не стали осуждать СВО. Он также озвучил список лиц, подпадающих под санкции:

«Агапитов – президент тяжелой атлетики России, Бараулия – заместитель министра спорта Беларуси, Дворкович – президент Международной шахматной федерации, Мамиашвили – президент Федерации спортивной борьбы России, Ешеев – президент Российской Федерации стрельбы из лука, бывшие известные хоккеисты: Павел Буре, Каменский, Шалимов, Попов, а также президент федерации гимнастики Ирина Винер», – зачитал депутат.

Документом предполагается ввести против означенных лиц экономические и другие «ограничительные меры», а также направить странам Запада письмо с требованием поступить так же.

С русофобской речью выступил и представитель «Слуг народа» Георгий Мазурашу.

«Это еще один из элементов борьбы против присутствия представителей российского и белорусского спорта в цивилизованном и спортивном сообществе. И, конечно, обращаясь к нашим партнерам с просьбой поддерживать наши усилия в борьбе за очищение спорта от тех, кто поддерживает вещи, несовместимые с чистотой спорта, то есть тех, кто поддерживают агрессию, и мы должны применять всё возможное, в том числе санкции против тех деятелей – представителей российского и белорусского спорта, которые в это время не только не осуждают рашистскую агрессию, что должны делать все цивилизованные люди, а даже поддерживают действия преступного режима России и Беларуси», – сказал Мазурашу.

В свою очередь, депутат Сергей Рудик возмутился, что такие постановления являются игрой на публику – примерно раз в месяц рада вытаскивает какое-то соглашение с Россией или Белоруссией, и громко из него выходит.

«Вы знаете, что по сегодняшний день у нас есть энное количество двусторонних соглашений, которые мы не денонсировали? Я проанализировал, сколько правительство ежемесячно в 2022-м и в 2023 году по капельке выставляло таких сделок. В апреле 2022-го соглашение с Беларусью в области образования, в мае 2022-го – соглашение с Россией в области рыбного хозяйства, в июне 2022-го – соглашение с Россией в научно-технической сфере. По одному в месяц! Обращаюсь к вам, коллеги, из монобольшинства. У вас есть такие возможности, обяжите правительство собрать список всех двусторонних украинско-российских, белорусских соглашений. Пусть потратим мы на это 2 часа, чтобы на следующей сессии мы поставили точку», – потребовал он.

Тем не менее, на заявления Рудика внимания не обратили – документ был поставлен на голосование, и при поддержке 270 депутатов постановление было принято.