«Они поддерживают Путина!» – Боррель усомнился в интеллекте жителей Африки

Константин Серпилин.  
12.07.2024 10:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 706
 
Африка, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Население многих африканских стран поддерживает действия России и её президента Владимира Путина. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ты представить себе не можешь, насколько важна дезинформация. Чтобы сопротивляться ей, нужны люди, которые следят за сетями, которые объясняют людям правду», – сказал Боррель

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Население многих африканских стран поддерживает действия России и её президента Владимира Путина. Об этом...


Так евробюрократ, очевидно, оправдал царящую на Западе цензуру, где закрыты все альтернативные источники информации – филиалы российских медиа, а в социальных сетях и на видеохостинге Youtube жестко модерируются все лояльные русским аккаунты.

«Когда вы отправляетесь в некоторые африканские страны, вы видите, что люди поддерживают Путина, поддерживают то, что Путин делает на Донбассе. Говорят: «Путин спас Донбасс, теперь он приедет в Африку и спасёт нас». Какой интеллектуальный процесс стоит за таким отношением?» – Боррель перешел на оскорбления, не скрывая возмущения возможностью иметь иную точку зрения от навязываемой «белым господином».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть