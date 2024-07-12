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Население многих африканских стран поддерживает действия России и её президента Владимира Путина. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ты представить себе не можешь, насколько важна дезинформация. Чтобы сопротивляться ей, нужны люди, которые следят за сетями, которые объясняют людям правду», – сказал Боррель

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Так евробюрократ, очевидно, оправдал царящую на Западе цензуру, где закрыты все альтернативные источники информации – филиалы российских медиа, а в социальных сетях и на видеохостинге Youtube жестко модерируются все лояльные русским аккаунты.

«Когда вы отправляетесь в некоторые африканские страны, вы видите, что люди поддерживают Путина, поддерживают то, что Путин делает на Донбассе. Говорят: «Путин спас Донбасс, теперь он приедет в Африку и спасёт нас». Какой интеллектуальный процесс стоит за таким отношением?» – Боррель перешел на оскорбления, не скрывая возмущения возможностью иметь иную точку зрения от навязываемой «белым господином».