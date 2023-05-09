«Они поддерживают Россию!» – в Киеве опубликовали результаты опроса об отношении к Майдану

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Даже несмотря на угрозу репрессий и тотальную промывку мозгов пропагандой, на Украине остаются люди, не боящиеся открыто заявить о несогласии с бандеровским мейнстримом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве с сожалением заявил украинский политический аналитик Тарас Тарасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть населения, слава Богу очень незначительная, всё ещё поддерживает если не Россию, то российские нарративы, поддалась её влиянию. Россия много лет работала в украинском информационном пространстве, применяла «мягкую силу», – возмутился Тарасюк.

«И первое, что нас заинтересовало – сравнить, как население Украины сейчас относится к «Революции достоинства» и событиям 2014 года», – добавил политолог.

После этого он презентовал результаты соцопроса, показывающие отношение населения к госперевороту 2014 года. Самым оппозиционно настроенным оказался южный регион – там к Майдану положительно относятся только 49% населения, ещё 23% отказались отвечать.

Всего же по Украине, без учёта подконтрольных России и прифронтовых территорий, только 12% решились высказаться против Майдана, и ещё 11% воздержались от ответа.