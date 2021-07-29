«Они погубят всю армию» – военный эксперт о Зе-назначениях в ВСУ

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Перескочивший сразу через несколько званий полевой генерал может быть хоть трижды «хероем», но доверять ему командование целой армией крайне опасно.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас (на Украине – ред.), к большому сожалению, нынешнее высшее военно-политическое руководство, оно в армии-то не служило, там половина уклонистов. Они не очень понимают, что такое военная жизнь, военная наука, военное искусство» – констатировал Стариков.

По его словам, это во многом объясняет последние назначения в ВСУ.

«К большому сожалению, новый главком – выходец из оперативного уровня. В ВСУ есть 3 уровня – тактический, оперативный и стратегический. Так вот, генерал Залужный он выходец из оперативного уровня. Он перескочил 3 или 4 должности… Главком – это высшее военно-должностное лицо, а начальник Генштаба – это штабист, это человек, который прошёл соответствующий уровень знаний, образования, опыта работы. Это человек, который руководит 261 тысячей человек с таким большим наполнением боевой и военной техники. И тем более с проблемными вопросами на Востоке страны, на Юге страны, и сейчас, возможно, на украинско-белорусской границе. Это, опять же, его назначили, он скаканул на 3-4 категории», – сокрушался эксперт.

Для полного понимания сложившейся ситуации, он рассказал, к чему могут привести действия назначенных не на своё место военных.

«Сейчас назначили двух генералов, ещё раз говорю: оперативное звено, один – герой Украины. Он герой, и это нормально всё, но этот человек должен пройти все ступени. Маленький пример – неподготовленный солдат во время боя сам погибнет, неподготовленный командир отделения погубит 10 человек, неподготовленный командир роты погубит 100 человек. Представляете, что им на плечи сейчас упала 261 тысяча человек, которые смотрят им в рот, учитывая, что вооруженные силы – это жестко интегрированная вертикальная структура. Их приказ является законом для подчиненных», – объяснил Стариков.