«Они получили кучу денег на оборону!» – от поляков требуют переместить истребители и радары на границу Украины с Россией
Польша должна фактически включиться в прямую войну с Россией на территории Украины.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что мы могли бы сделать, чтобы защитить воздушное пространство. Например, установить польские радары и дроны-истребители вдоль 560 киломтеров границы Украины с Россией в Сумской области», – сказал майор ВСУ.
По его словам, таким образом будет перекрыт основной коридор захода российских беспилотников.
«Тем более что Польша только вчера получила от Евросоюза, внимание, 43,7 милилардов евро для развития своей обороны. Ну и все. То есть это уже такие вещи, которые мы можем анонсировать как первый шаг, который должна сделать наша сегодняшняя власть», – считает Лапин.
