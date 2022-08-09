«Они поперли»: Арестович объявил о наступлении на юге, но российском

09.08.2022  10:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Российские военные начали наступление в сторону Николаева.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, комментирующий ситуацию на фронте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные начали наступление в сторону Николаева. Об этом в эфире видеоблога беглого российского...

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По словам Арестовича, пока непонятно, является ли это полноценным наступлением или отвлекающим маневром.

«Храбрые российские десантники от Снигеревки поскакали на запад. Там у нас кратчайшее направление на Николаев. Радостно пытаются наступать в сторону Новой Петровки, не очень там много, три-четыре БТГ пытаются, но есть перспектива их усиления. Пока нельзя сказать – это действия некие, но является ли это главным ударом, отвлекающим ударом, я не готов это говорить.

Мы наблюдаем, что они поперли. Сказать, что там прямо страшное такое происходит – нет, пошли тактические бои, группировка 5-6 БТГ против наших в некотором количестве. Бодаются стороны. Чуть южнее они пошли туда же двигаться в направлении от Любомировки на Новогригорьевку они пытались двигаться сегодня еще, согласуя, видимо, как им кажется, эти удары, направления. Там тоже кратчайший путь на Николаев», – заявил Арестович.

 

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