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Новое руководство Нигера «отвесило пощёчину» и опозорило на весь мир ослабевшую Америку, за что якобы должно быть уничтожено ударом натовских ракет.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В африканской стране Нигер, о которой большинство украинцев и не слышало, в конце июля произошёл военный переворот, и к власти пришла хунта, которая разорвала традиционные экономические связи с Францией, прекратила экспорт в Европу золота и урана, и которая формально обратилась за военной помощью к руководителю ЧВК «Вагнер». И госсекретарь США отправил своего заместителя Викторию Нуланд, чтобы она встретилась с руководителями этой военной хунты, и убедила их восстановить порядок в стране, освободить бывшего президента, открыть воздушное пространство, и так далее. Но в реальности произошло то, что ещё несколько лет назад было сложно себе представить – руководитель этой военной хунты не встретился с Викторией Нуланд, а выставил вместо себя министра обороны. Это просто пощёчина со стороны африканских кремлёвских марионеток – американской внешней политике!», – верещал неонацист.

Михальчишин призвал ударить по Ниамею (столица Нигера) американскими ракетами.

«Раньше на следующий же день в Генеральный штаб этой прекрасной африканской страны просто прилетело бы пять крылатых ракет «Томагавк», и проблема этой хунты решилась бы природным способом. Сейчас же мы видим, что авторитет США уже не является настолько мощным в регионе. Сейчас был бы очень важный такой показательный урок, когда поставили бы на место хотя бы одну подобную банду, иначе этот режим военной хунты назвать никак нельзя. Но этого мы не видим, речь опять о дипломатическом урегулировании», – страдал рагуль.