«Они построили, но мы боремся» – Кент провёл украинцам сеанс психотерапии по «Северному потоку-2»

14.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Северный поток-2» подрывает энергетическую безопасность не только Украины но и Европы, Россия использует энергетику как оружие против других стран.

Об этом на 12-м Международном Украинском Энергетическом Форуме заявил и. о. временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это плохо для Украины, это плохо для нашего альянса, балтийских стран, Польши и ЕС, энергетической безопасности. Мы ввели санкции против всех российских кораблей, которые кладут трубы, а так же части финансирования. У нас позиция чёткая – европейские компании тоже будут под санкциями. Это сигнал. Сейчас они работу закончили, они трубы больше не прокладывают, разговор перешёл на эксплуатацию и лицензии. Мы видели президента Зеленского и других представителей Украины в Берлине в понедельник, были разговоры с немецкой стороной, госпожой Меркель. Сегодня она общается с Путиным, а потом они встречаются в Вашингтоне с президентом Баденом. Посмотрим, какая будет ситуация на следующей неделе. Но США считают, что России нельзя использовать энергию как оружие против Украины, против таких стран как Польша, балтийские страны, подрывать энергетическую безопасность – не только Украины, но и Европы. Поэтому – это вызов для всего европейского региона. Мы – за то, чтобы предупредить «оружеизацию» энергетики», – сказал Джордж Кент.