Страны глобального Юга не понимают саму суть войны – и плевать хотели на «экзистенциальность и геноцидность» конфликта на Украине.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство стран, которые строят экономики, с двух сторон имеют океан, солнце, тропики, песок, ламбаду, самбу и шоколад, они гордятся тем, что у них мир. И они вообще априори не понимают тему войны, поэтому они говорят: немедленно останавливайте это всё, если есть любая возможность. Это говорит глобальный Юг. Бразилия отказалась, Южная Африка отказалась [от участия в «саммите мира» в Швейцарии]. Это позиция и Китая тоже. И всего того мира, который не будет очень глубоко вникать в экзистенциальные причины войны, в геноцидную суть войны. Это слишком сложно. Для них без экономического интереса, а бразильцы на этом помешаны, и вообще глобальный Юг помешан на релевантности, на выгоде, в позитивном смысле, это же не значит кого-то обобрать. У них такая заточка, это Юг …Блеск океана под хатой, так, извините, будут они думать о боеприпасах каких-то?», – вещал Дроздов.

При этом, по его словам, офис Зеленского ведёт провальную коммуникацию с глобальным Югом.

«Это не их повестка дня, они могут втягиваться в неё только через геополитику. А Украина по состоянию на сейчас геополитически не имеет хорошего коммуникатора и коммуникацию именно на те регионы, которые очень далеки от Европы, которые на это будут смотреть только с позиции мира, потому что они за «миру-мир», и весь мир в мире. Тут должна быть совсем другая коммуникация. И поверьте, это не уровень какого-то кинопродюссера из офиса президента», – сокрушался русофоб.