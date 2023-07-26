Они позорят армию! – в Киеве набросились на военкомов

Вадим Москаленко .  
26.07.2023 19:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Ежедневно на территории Украины множество людей становятся жертвами беспредела работников военкоматов, которые, превышая свои полномочия, задерживают на улицах и отправляют соотечественников на убой.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский адвокат Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ежедневно на территории Украины множество людей становятся жертвами беспредела работников военкоматов, которые, превышая свои...

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«Ежедневно мы видим ситуации, как представители территориальных центров комплектации превышают свои полномочия, людей насильно забирают. Мы видим дикую мобилизацию, постоянные жалобы, причём – очень много людей обращается. Такая ситуация есть», – сказал Кравец.

Он подчеркнул, что представители ТЦК не только позорят ВСУ, но и вредят их работе.

«К сожалению, представители ТЦК дискредитируют ВСУ, создавая Вооружённым силам больше проблем с точки зрения имиджа, демотивации, и с точки зрения того, кого они мобилизуют, когда с этими лицами, вместо того, чтобы их обучать чему-то, класть их в госпитали, чтобы они получали лечение», – возмутился адвокат.

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