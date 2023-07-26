Они позорят армию! – в Киеве набросились на военкомов

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Ежедневно на территории Украины множество людей становятся жертвами беспредела работников военкоматов, которые, превышая свои полномочия, задерживают на улицах и отправляют соотечественников на убой.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский адвокат Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ежедневно мы видим ситуации, как представители территориальных центров комплектации превышают свои полномочия, людей насильно забирают. Мы видим дикую мобилизацию, постоянные жалобы, причём – очень много людей обращается. Такая ситуация есть», – сказал Кравец.

Он подчеркнул, что представители ТЦК не только позорят ВСУ, но и вредят их работе.

«К сожалению, представители ТЦК дискредитируют ВСУ, создавая Вооружённым силам больше проблем с точки зрения имиджа, демотивации, и с точки зрения того, кого они мобилизуют, когда с этими лицами, вместо того, чтобы их обучать чему-то, класть их в госпитали, чтобы они получали лечение», – возмутился адвокат.