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Новости Украины

В ДНР арестована украинская шпионка, которая помогала ВСУ обстреливать республику и вела свою подрывную деятельность с первых дней войны. Задержанная рассчитывает попасть в списки обмена пленными.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Оплот», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Статья 321 [шпионаж], я с ней не согласна, потому что не считаю, что я шпионила», – рассказала горловчанка Наталья Шило о причине своего задержания.

В сюжете отмечается, что на камеру задержанная «словно в насмешку переходила на украинский язык».

«2014 год, Горловка. Время тяжёлое, постоянные обстрелы со стороны украинской армии, много убитых и раненых. В это самое время свою деятельность начала Наталья Шило. В своём Twitter-аккаунте «Схид. Горливка» она публиковала определённую информацию», – рассказали журналисты.

«Информация, кто и сколько получает, как живут, что стреляют, что ездит, перемещается», – уточнила Шило.

Шпионка публиковала фотографии перемещения военной техники и координаты позиций Народной милиции ДНР. Кроме того, женщина через знакомых узнавала личные данные защитников республики и отправляла их на анонимные аккаунты, управляемые специальными отделами СБУ, такие как паблики в соцсетях «Хочу домой», «Злой Шубин», «Стоп террор».

«Я не знаю, кто там был с той стороны», – призналась задержанная.

В сюжете отмечается, что часть шпионажа была её личной инициативой, часть – заданиями спецслужб Украины.

Шило фактически причастна к гибели мирных жителей Горловки. В своём аккаунте она публиковала координаты мест попадания украинских снарядов, то есть выступала в роли корректировщика для украинской армии.

На вопрос, не больно ли ей было подставлять под украинские снаряды своих земляков, она ответила:

«Мне было больно, что все предали Украину».

При этом МГБ ДНР удалось пресечь её деятельность лишь через несколько лет после начала войны. Некоторое время женщина находилась на Украине.

Задержали её во время очередного приезда в Горловку.

«Что же касается её развязной беседы на камеру, женщина хочет попасть в списки на обмен пленными. Только Украина на корню срезала все гуманитарные инициативы, исходящие со стороны республики. Так что попадёт ли она в свою горячо любимую «незалежную», большой вопрос», – подытожили в сюжете.