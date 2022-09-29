«Они прекрасны и тяжело отслеживаются»: Зе офис жалуется на иранские дроны
Беспилотники «Герань-1» и «Герань-2», которые Россия стала более активно использовать на Украине, доставляют ВСУ большие проблемы.
Об этом в эфире видеоблога бежавшей из России скандально известной либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Подоляк подчеркнул, что украинские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны практически не могут засечь и сбить эти БПЛА.
«Они прекрасны тем, что они находятся на высоте пять плюс тысяч метров, и они тяжело отслеживаются средствами радиоэлектронного отслеживания, средствами радиоэлектронной разведки. И поэтому они гораздо более эффективны из всего арсенала даже крылатых ракет, кроме высокоточных «Кинжалов», которые есть у Российской Федерации», – сказал чиновник.
«У Российской Федерации, как оказалось, дронов практически физически нет. Есть какие-то псевдодроны, которые действительно не представляли никакой угрозы…
Они [«Герань-1» и «Герань-2»], во-первых, высоко летят, они позволяют уйти от отслеживания радиоэлектронного. Второе они несут большой боезапас, достаточно объемное поражение может быть целей. В третьих, они достаточно тихие, их тяжело обнаружить заранее. Кроме того, они абсолютно точны.
То есть такого типа оружия, к радости для нас, не было у России и сейчас есть определенный объем, который Иран передал Российской Федерации», – заявил Подоляк.
Спасибо!
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