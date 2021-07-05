«Они пришли нас убить»: новые преступления миротворцев вызвали митинги в столице ЦАР

05.07.2021, Москва, Максим Никифоров

На улицах Банги вспыхнули стихийные митинги мирных граждан, после очередного ДТП с участием сотрудников миссии ООН (МИНУСКА), сообщает РИА ФАН.

В пятом районе столицы ЦАР, на Авеню де Франс, грузовик «голубых касок» наехал на мототакси, где находилась 16-летняя пассажирка. Девушка получила серьёзные травмы, а водитель скончался. Однако сотрудники ООН решили не оказывать помощь пострадавшим, а поспешили скрыться с места происшествия.

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Преступление вызвало немедленную реакцию жителей столицы ЦАР. Люди вышли с требованием справедливого наказания для миротворцев ООН. Уже более двух дней стихийный митинг не утихает у здания МИНУСКА.

«Мы больше не можем мириться с тем, что делает МИНУСКА. Они пришли, чтобы убить нас. Мы не животные», — скандировали собравшиеся.

Напомним, что за несколько дней до трагического ДТП полицию ООН возглавил руандийский генерал Кристоф Бизимунг. При вступлении в должность он заявлял о приоритетной миссии по защите мирного населения. Оперативное расследования произошедшей трагедии могло бы подтвердить его слова. Однако представители ООН до сих не дали комментариев по поводу случившегося и предпочитают отмалчиваться.

Вероятность восстановления репутации ООН среди центральноафриканцев крайне низка. Если ситуация будет развиваться в таком направлении, не исключено, что правительство ЦАР может и прислушается к словам народа и выведет миротворцев из страны.