«Они русофобы» – МИД РФ резко сократит число наблюдателей ОБСЕ на выборах

Владимир Гладков .  
12.10.2023 18:47
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал


России пора отказаться от услуг русофобствующей БДИПЧ ОБСЕ, и обращаться к более адекватным международным организациям по мониторингу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора отказаться от услуг русофобствующей БДИПЧ ОБСЕ, и обращаться к более адекватным международным...

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«Международное наблюдение – это общепризнанный способ подтвердить легитимность выборного процесса, его соответствие общепринятым международным стандартам.

Так сложилось, что тон этой работе задаёт БДИПЧ ОБСЕ, которое, насколько все мы знаем, прозападная – и политически, и финансово ангажирована. А в отношении нашей страны занимает предвзятую и необъективную позицию. В последние годы эта организация вообще стала бастионом антироссийских подходов и настроений.

Мониторинговую деятельность, как известно, ведут такие дружественные нам структуры, как СНГ, ШОС, ОАГ, Африканский союз и другие. Активно развивается дружественное сотрудничество со странами, с которыми ЦИК России заключил соглашение о двустороннем сотрудничестве», – сказал Аскальдович.

Он уверен, что Россия на предстоящих выборах может значительно сократить количество наблюдателей от ОБСЕ.

«Нам следует учитывать фактор антироссийской ангажированности БДИПЧ ОБСЕ и вести дело к тому, чтобы пригласить на предстоящие президентские выборы то количество наблюдателей, которое будет устраивать нас, а не то, что они будут предлагать, как они хотели на предыдущих парламентских выборах – пятьсот человек», – подытожил посол.

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