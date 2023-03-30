«Они сами выбрали войну» – депутат Думы призвал к бомбёжкам украинских городов
Российская армия не должна стесняться бомбёжек украинских городов, потому что оставшиеся там жители сами выбрали войну против РФ.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил воюющий в зоне СВО депутат Госдумы Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы призываете к более активным боевым действиям, к бомбардировкам городов, чтобы скорее окончить боевые действия. А вам не жалко людей, мирных жителей?», – поинтересовался ведущий.
«Жалко. Но мне жалко детей, который я хороню на Донбассе.
Любой гражданин Украины может избежать этой ситуации. Ведь граждане Украины, а не кто-то другой, выбрали этого клоуна Зеленского. Кто выбрал эту власть, кто её поддерживает?
Нет какой-то маленькой кучки злодеев и «добрых украинцев». Понятно, что большинство этих галушек – безвольные конъюнктурщики, готовые пресмыкаться перед любым богатым и сильным господином. Но разве не украинцы выбрали себе эту войну? Разве не они донатят и поддерживают ВСУ?», – возмутился депутат.
Милонов посоветовал жителям Украины бежать из обречённой страны.
«Я скорблю, для меня это трагедия – жертвы среди мирного населения. Я желаю, чтобы все дети Украины, женщины Украины, чтобы они видели мир и спокойное мирное небо.
У вас беда в стране. Ваша страна больна сифилисом в последней стадии. Бегите из этой страны, уезжайте», – подытожил он.
Спасибо!
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