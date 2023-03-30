«Они сами выбрали войну» – депутат Думы призвал к бомбёжкам украинских городов

Владимир Гладков .  
30.03.2023 18:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 764
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российская армия не должна стесняться бомбёжек украинских городов, потому что оставшиеся там жители сами выбрали войну против РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил воюющий в зоне СВО депутат Госдумы Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не должна стесняться бомбёжек украинских городов, потому что оставшиеся там жители сами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Вы призываете к более активным боевым действиям, к бомбардировкам городов, чтобы скорее окончить боевые действия. А вам не жалко людей, мирных жителей?», – поинтересовался ведущий.

«Жалко. Но мне жалко детей, который я хороню на Донбассе.

Любой гражданин Украины может избежать этой ситуации. Ведь граждане Украины, а не кто-то другой, выбрали этого клоуна Зеленского. Кто выбрал эту власть, кто её поддерживает?

Нет какой-то маленькой кучки злодеев и «добрых украинцев». Понятно, что большинство этих галушек – безвольные конъюнктурщики, готовые пресмыкаться перед любым богатым и сильным господином. Но разве не украинцы выбрали себе эту войну? Разве не они донатят и поддерживают ВСУ?», – возмутился депутат.

Милонов посоветовал жителям Украины бежать из обречённой страны.

«Я скорблю, для меня это трагедия – жертвы среди мирного населения. Я желаю, чтобы все дети Украины, женщины Украины, чтобы они видели мир и спокойное мирное небо.

У вас беда в стране. Ваша страна больна сифилисом в последней стадии. Бегите из этой страны, уезжайте», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть