«Они считают нас орками» – В Москве рассказали о настроениях молодежи в Херсоне и Мелитополе

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Новости Украины

Проводить работу по подъёму патриотизма в республиках Донбасса нет никакой необходимости, все силы нужно направить на Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть, со слов наших партнеров, руководителей молодежных организаций, проблема с молодежью на освобожденных территориях. К сожалению, за восемь лет, настолько были промыты мозги молодым людям. Они считают нас «орками» – и это не на словах, а на деле. И, на мой взгляд, сейчас задача молодежных организаций – очень серьезная просветительская работа именно на освобожденных территориях. Каким-то образом внушать патриотизм на территориях ЛДНР не стоит, потому что там даже в воздухе витает дух патриотизма, там даже не нужно спрашивать у молодежи, у населения, хотят ли они быть с Россией. Только дай сейчас им команду – все стройными рядами придут и проголосуют на Референдуме. Вот, это мое личное ощущение. Они – хотят быть с нами», – заявил Красноруцкий.

Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться именно на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей.

«На мой взгляд, сейчас нам всем вместе нужно там делать серьезный акцент на работу с населением, работу с молодежью, в первую очередь. У нас уже есть идеи, комплексное предложение, как эту работу проводить на тех местах. У нас есть проект под названием «Народный кинопоказ», в рамках которого мы показываем фильмы военных лет. Мне кажется, сейчас очень актуально на новых освобожденных территориях показывать эти фильмы (о Великой Отечественной войне – ред.), чтобы напомнить и молодежи, населению, как это было, как наши деды и прадеды защищали наш общий дом, нашу общую Родину от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, сейчас нацбатальоны равны немецко-фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны. Задача молодежных организаций – работать сейчас не на территориях, которые находятся в границах ЛДНР, а на освобожденных территориях, в том числе, в Херсонской и Запорожской областях», – подчеркнул общественник.