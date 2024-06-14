«Они шпионы и диверсанты!» – Столтенберг поддержал ограничение передвижения российских дипломатов по Европе

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НАТО поддерживает и будет всячески способствовать усилиям по ограничению передвижения и выдворению из стран альянса «сотрудников российских спецслужб», которые якобы стоят за диверсиями и саботажами, «инициированными Россией».

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние недели мы наблюдаем всплеск саботажа, кибератак, инструментализированной миграции и других действий со стороны России. Мы должны осудить действия России и требовать от неё заплатить за них. Согласовали методы реагирования, которые включают усиленный обмен разведывательной информацией, усиленную защиту критической инфраструктуры, в том числе под водой и в киберпространстве. И дальнейшие ограничения для российских спецслужбистов. Российская кампания не остановит нашу поддержку Украины», – сказал Столтенберг.

При этом он продолжил ту же риторику, уже отвечая на вопрос об инициативе Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов в странах ЕС.

«Множество союзников НАТО уже большое число этих людей выдворили, и мы рассматриваем это как необходимые действия для борьбы с вражескими действиями, которые проводит Россия. Вражеская кампания России интенсифицировалась – диверсии, поджоги внутри союзников НАТО, и уже было несколько арестов в Польше, Германии, Великобритании, странах Балтии, и все эти люди сотрудничали с российскими спецслужбами. Мы движемся к тому, чтобы ограничить передвижение российских разведчиков в границах Европы. Мы информируем союзные страны, что это не одиночные случаи, а часть кампании со стороны России. Наша разведка помогает союзникам обеспечивать безопасность, поэтому мы и говорим об обмене разведданными, наложение ограничений на российских военных разведчиков, а также высылка их из стран и ограничение их возможности передвигаться», – вещал генсек.