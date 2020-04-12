«Они скрывают настоящих убийц»: Родственников Немцова обвинили в работе на Кремль

12.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ближайшие родственники и друзья убитого политика-либерала Бориса Немцова скрывают подробности произошедшего и личности преступников, а также помогают Кремлю обвинять «невиновных».

Об этом в эфире YouTube-канала украинской ведущей Алеси Бацман заявил бывший советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина, – бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с убийством Бориса Немцова и с тем, как близкие родственники, а именно дочь Бориса Немцова, и так называемый адвокат Прохоров, и другие близкие к Немцову лица пытаются фальсифицировать общественное представление о том, кто действительно убил Бориса Немцова, и пытаются перевести стрелки с виновных на невиновных.

Те, кто оказались за решёткой, непосредственно к убийству отношения не имеют, а те, кто принимал участие в убийстве Немцова – сотрудники российских спецслужб, – находятся за пределами общественного внимания.

Самую большую пропагандистскую роль по сокрытию этого преступления выполняет как раз члены семьи Бориса Немцова и близкие ему люди», – сказал либерал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее авторы расследования из группы «Восточный объектив» экс-разведчика германских спецслужб Вильгельма Дитля пришли к сенсационным выводам – заказчиком убийства российского политика Бориса Немцова была Служба безопасности Украины.