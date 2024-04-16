«Они союзники агрессора!» – МИД Украины требует ввести санкции против Индии и Китая

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Украина хочет, чтобы Запад ввел санкции против всех стран, которые покупают у России нефть и газ.

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил заместитель украинского министра иностранных дел Николай Точицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результат санкций не бывает мгновенным. Через какое-то время мы увидим, как Россия будет откинута экономически на несколько лет назад. Но санкции должны быть не только против российской экономики, но и против прокси-стран, которые продолжают поддерживать Россию в этой неспровоцированной агрессии против Украины. Потому что, если не заниматься союзниками России, у нас сейчас есть отсутствие результата от этих санкций», – негодовал Точицкий.

Он посетовал на то, что многие страны в черноморском регионе и за его пределами продолжают покупать российские энергоносители.