Они сражались и погибли за Родину на научном фронте

15.08.2019, Москва, Олег Кравцов

8 августа в результате аварии на испытательной морской платформе в Белом море вблизи села Ненёкса Архангельской области погибли пять (ещё трое получили ранения) учёных – сотрудников Всероссийского НИИ экспериментальной физики из Сарова (Арзамас-16): 43-летний Алексей Вьюшин – разработчик научного оборудования, программист, 50-летний Евгений Коротаев, инженер-электронщик, 40-летний инженер-испытатель Вячеслав Липшев, 46-летний инженер-испытатель Сергей Пичугин и 71-летний начальник научно-испытательного отдела института Владислав Яновский. Он был одним из самых опытных специалистов ядерного центра, где проработал 47 лет.

Как отмечают в Росатоме, Владислав Яновский был заслуженным работником атомной промышленности, неоднократно отмеченный ведомственными наградами…

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Почти сразу же после трагедии поползли слухи о «новом Чернобыле» на Белом море, взорвавшемся реакторе и радиационной угрозе, нависшей над населением близлежащих районов. Жители Архангельска и области стремглав помчались в аптеки – закупать препараты йода.

Владислав Яновский и Сергей Пичугин.

Однако холодные головы и разумные голоса обратили внимание общественности на то, что экстренной эвакуации населения из зоны аварии не происходит, да и экологические службы ближайших к Архангельской области государств, в частности, члена НАТО Норвегии, бить в набат тоже не стали.

Евгений Коротаев и Вячеслав Липишев.

Алексей Вьюшин.

Последовавшие скупые разъяснения Росатома о том, что же на самом деле произошло на морской испытательной платформе в районе села Ненёкса, много света на инцидент не пролили, но всё-таки дали пищу для ума специалистам.

Итак, по информации Росатома, учёные-атомщики из Сарова проводили испытание новейшего оружия, к которому готовились больше года.

«Цепь трагических случайностей, неопределенностей. По предварительному анализу мы видели, что погибшие учёные боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось», – дал пояснения СМИ по горячим следам директор ядерного центра Валентин Костюков.

В департаменте по связям с общественностью госкорпорации «Росатом» уточнили, что после завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. Взрывной волной несколько сотрудников были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

По словам научного руководителя ядерного центра Вячеслава Соловьёва, испытания на морской платформе учёные проводили в интересах Минобороны в рамках научной программы ВНИИЭФ. «Одно из направлений – это создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов», – сказал Соловьёв в официальном видеосюжете Центра. Он также отметил, что подобные разработки ведутся и за рубежом: «Малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали ученые США».

Имеется в виду успешное испытание американцами микрореактора KRUSTY, проведённое в рамках проекта Kilopower.

Собственно, не совсем удачно проведённые учёным параллели о российских и американских радиоактивных источниках энергии и послужили поводом для нагнетания истерии вокруг «взрыва реактора» в соцсетях. В случае взрыва микрореактора в окрестностях Ненёксы и в самом деле образовался бы локальный Чернобыль, чего в действительности не произошло.

О том, что кратковременный скачок радиации все-таки был, жителей окрестных сел в первые часы после ЧП проинформировали местные власти. Это же подтвердил и замдиректора Саровского ядерного центра, член-корреспондент РАН Александр Чернышев, сообщивший, что всплеск радиации отмечался и в Северодвинске, находящемся в 30 км от места катастрофы. «Установили прямыми измерениями на Севмаше (судостроительный завод), что радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали», – заверил общественность ученый.

Понятно, что никакого реактора на морской платформе не было. Погибшие учёные испытывали двигатели новой боевой ракеты, использующей электроэнергию, вырабатываемую радиоизотопным генератором. Схема «атомной батарейки» была хорошо отработана ещё в СССР (установки «Ромашка», «Топаз», «Эфир-МА», «Орион-1», «Гонг», «Горн» и другие), в которых внутренняя ампула с радиоактивным изотопом надёжно защищена специальным кожухом, одновременно рассеивающим в окружающее пространство избыточное тепло.

Космическая «атомная батарейка» «Топаз».

Внутри генератора содержится чрезвычайно радиоактивный изотоп (плутоний-238, америций-241, стронций-90), искусственно полученный в специальном ядерном реакторе. Активность изотопа так велика, что из-за постоянно идущего атомного распада он находится в раскалённом состоянии. Благодаря использованию термионных преобразователей, тепло радиоактивного распада напрямую преобразуется в электричество, без насосов и других движущихся деталей. КПД у подобных энергетических установок невысок (до 10%), однако, при относительной дешевизне, они компактны и способны питать электроэнергией различные установки длительный период, иногда десятилетия, – всё зависит от выбранного для «батарейки» рабочего изотопа.

Для наглядности можно упомянуть, что радиоизотопные генераторы десятки, если не сотни раз, летали в космос, прекрасно зарекомендовали себя на луноходах, марсоходах, а на космических зондах «Вояджер» «атомные батарейки» вот уже 40 лет питают приборы и согревают внутренности аппаратов, несмотря на заметное падение мощности.

Советская «атомная батарейка» «Бета-М».

Специалисты из МИФИ, имеющие большой опыт в разработке «атомных батареек», предполагают, что в результате взрыва могло произойти частичное разрушение ампулы и небольшой выброс радиоактивного изотопа, с которым аварийные службы справились в кратчайший срок.

Пресса и общественность теряются в догадках: что же это за ракета такая, для работы которой нужен радиоизотопный генератор? Ведь раньше эти экзотические источники энергии широко использовались почти исключительно на автоматических межпланетных станциях.

Судя по всему, погибшие учёные занимались испытаниями силовой установки совершенно секретной и очень таинственной, но реально существующей, российской ракеты «Скиф» донного базирования.

Ракета «Скиф» в специальном контейнере.

По данным из открытых источников, ракета «Скиф» является усовершенствованным вариантом баллистических ракет морского базирования «Лайнер» или «Синева». При ухудшении военно-политической обстановки для России специально оборудованная атомная субмарина – предположительно, «Саров», – может нести некоторое количество «Скифов» и укладывать их на дно в определённых участках Мирового океана в ожидании часа «Ч».

Атомная глубоководная станция «Саров».

Главный интерес в «Скифе» представляет не сама ракета, а специальный контейнер, в котором ракета защищена от давления толщи воды и коррозии. Предполагается, что, после получения сигнала, контейнер принимает вертикальное положение и подвсплывает со дна до глубины 50 метров, после чего происходит старт ракеты.

Предполагаемый вид ракеты «Скиф». Возможно, что это ракета «Лайнер».

Ещё более интересно, каким образом «Скиф» получает сигнал на старт, поскольку толща воды поглощает любые электромагнитные излучения, а из описания «Скифа» известно, что ему не нужны командные подводные лодки поблизости, тогда как на на глубине он способен ждать своего часа до 10 лет.

Собственно, это и объясняет, почему конструкторы ракеты выбрали в качестве источника электроэнергии и тепла для «Скифа» «атомную батарейку», а не короткоживущие химические аккумуляторы.

Во избежание спекуляций хочется ещё раз подчеркнуть: на испытательной платформе в районе Ненёксы взорвалось ракетное топливо, а не ядерное устройство. Мракобесам и паникёрам, любящим порассуждать из абстрактного гуманизма на темы – «а зачем это надо, если люди гибнут» – хочется посоветовать сидеть при лучине, плести лапти и ничем не рисковать, поскольку прогресс зачастую – явление жестокое.

Погибших как героев учёных, которых иначе как солдатами науки не назовёшь, со всеми почестями похоронили в Сарове 12 августа. В закрытом городе объявлен двухдневный траур. Руководством Федерального ядерного центра в Сарове в правительство России подано обращение о представлении участников испытаний к высоким правительственным наградам.

В заключение хочется сказать, что именно такие самоотверженные учёные, как и солдаты, как и труженики, должны быть героями нашего времени. Вспоминать о них необходимо не только на панихидах…