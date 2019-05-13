13.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Финансы
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«Они станут рабами». Савченко отказалась рожать детей

Внешние долги Украины перед международными кредиторами придется отдавать внукам и правнукам нынешних поколений украинцев.

Об этом, выступая перед своими сторонниками в Сумах, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и свержения власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы с нами начали считаться в мире, для того, чтобы наши западные партнеры начали нас уважать и понимать, что нам можно вернуть наши же деньги, мы должны добиться уважения. Прежде всего внутри себя, во-вторых, на мировой арене, на мировой геополитической арене. Если мы этого не сделаем, нам никто не вернет деньги и мы будем вечно должны, будем вечно одалживать деньги и ваши внуки и правнуки будут их отдавать. Я очень хочу избежать этого», – сказала политик.

«Я не решаюсь родить своих детей, потому что понимаю, что рожаю их в рабство. Я хочу, чтобы ни один украинец больше не был пленным в войне или рожденным в рабстве для того, чтобы быть должным или своей власти или внешней», – заявила Савченко.

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