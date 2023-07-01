«Они страшнее Путина» – из Киева обещают судить российских либералов

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Как бы беглые российские либералы не пытались выслужиться перед Западом, для чеченских сепаратистов они всегда останутся врагами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил один из лидеров террористов, именующий себя главой так называемого «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно российской так называемой либеральной оппозиции. Все, кого вы назовёте – они все будут проходить в качестве не свидетелей, а соучастников геноцида, совершённого против чеченского народа. Эти люди, которые аплодировали Ельцину, когда он начал войну. Это люди, которые привели к власти Путина, и аплодировали, и всецело поддерживали Путина», – сказал террорист.

Он отметил, что беглые либералы «дезориентируют Запад», агитируя за «Россию без Путина».

«Поэтому все те, кто находится сегодня на западе, представляют большую угрозу, чем Путин и его система… дезориентируют Запад, что «чтобы не допустить распространение ядерного оружия и прочее, необходимо сменить Путина и сохранить Россию» как империю. Это будет большая ошибка. Они сегодня льют воду на мельницу путинской системы. Они ничего из себя не представляют, но, слава Всевышнему, они никогда не придут к власти в России, какие бы деньги они сегодня не тратили», – добавил Закаев.