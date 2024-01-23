«Они такие обманщицы» – экс-спикер Генштаба ВСУ пожаловался на российские ракеты

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 18:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские ракеты обманывают украинских ПВОшников, залетая на объекты с территории западных областей, как это было сегодня в Киеве. Проблема в том, что ПВО Украины настроено на отражение атак с севера, юга и востока, а не с запада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские ракеты обманывают украинских ПВОшников, залетая на объекты с территории западных областей, как это...

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«Что касается тактики, которую ныне реализует российская оккупационная армия, то очевидно, что они пытаются ввести в заблуждение наших операторов систем противовоздушной обороны. Запуски ракет воздушного базирования именно через территорию Винничины и Житомирщины, то есть, фактически с запада, на Киев – это не случайная история.

Потому что системы противовоздушной обороны нашей страны настроены таким образом, чтобы отбивать атаки с севера, с востока, с юга, а с запада – тут нужно перенастраивать наши пусковые установки для того, чтобы попадать по вражеским ракетам», – переживал Селезнев.

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