«Они такие обманщицы» – экс-спикер Генштаба ВСУ пожаловался на российские ракеты

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Российские ракеты обманывают украинских ПВОшников, залетая на объекты с территории западных областей, как это было сегодня в Киеве. Проблема в том, что ПВО Украины настроено на отражение атак с севера, юга и востока, а не с запада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается тактики, которую ныне реализует российская оккупационная армия, то очевидно, что они пытаются ввести в заблуждение наших операторов систем противовоздушной обороны. Запуски ракет воздушного базирования именно через территорию Винничины и Житомирщины, то есть, фактически с запада, на Киев – это не случайная история. Потому что системы противовоздушной обороны нашей страны настроены таким образом, чтобы отбивать атаки с севера, с востока, с юга, а с запада – тут нужно перенастраивать наши пусковые установки для того, чтобы попадать по вражеским ракетам», – переживал Селезнев.