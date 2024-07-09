Освещение российской стороной уничтожения батарей «Хаймарс» в Херсонской области – это, прежде всего, сигнал западной общественности, которая будет теперь гадать, чьи же граждане среди погибших иностранных специалистов, обслуживающих эти системы. Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они обнаружили три системы «Хаймарс», готовящихся к атаке, быстро отреагировали и с помощью ракетных атак уничтожили их. Эти системы используются не только для запуска обычных ракет, но и для более дальнобойных атак, что должно было стать новейшим чудо-оружием, которое должно было нанести невероятный ущерб. И Россия уделяет большое внимание отслеживанию этих систем и их уничтожению. Их не так уж много в распоряжении киевского режима. США сначала раздавали их, а затем очень неохотно предоставляли новые системы взамен потерянных. И это известие приходит сразу после подобной атаки в Харьковской области, где у россиян также есть видеодоказательство уничтожения ещё одного «Хаймарса». Так что это уже четыре системы за неделю», – сказал Слебода.

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Он обратил внимание на сообщения РФ о 10 ликвидированных иностранных специалистов во время этого удара.

«Не знаю, знают ли они, какой они были национальности. Несколько стран НАТО используют «Хаймарс», так что это могли быть американцы, поляки, британцы. Привлекая дополнительно к этому внимание, Россия обращается к западной общественности. Это не столько послание западным правительствам. Западные правительства знают, что они там, это очевидно, и знают, что русские знают, что они там. Это российское правительство сообщает западной общественности, что они там, и что они умирают», – считает политолог.