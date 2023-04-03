«Они тоже несут ответственность»: меджлисовцы угрожают изгнать из Крыма детей

Анатолий Лапин.  
03.04.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Россия, Русофобия, Украина


В случае возвращения под свой контроль Крыма Украина должна будет выселить оттуда всех детей, родившихся после 2014 года от граждан РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замглавы запрещенного в России экстремистского меджлиса, депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае возвращения под свой контроль Крыма Украина должна будет выселить оттуда всех детей,...

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По словам Чийгоза, такие дети являются «ненужным наследием» для Украины.

«Я уверен, что все украинцы знают, что соучастники этого преступления и их дети, которые там родились, они тоже несут на себе ответственность. Так не будет: «Я не виновата, что я там родилась». Это в 50-е годы уже прошлого столетия прошли. Все, так не будет, не дадим… И партнерам нужно показать, что в этих вопросах мы будем вместе двигаться», – сказал экстремист.

«Это наше внутреннее дело, и мы не дадим снова оставлять на оккупированной территории «пятую колонну» в виде этих детей, которым уже по 5, 8, 10 лет. Нам не нужно такое наследие, которое будет мешать нам там восстанавливать Украину», – заявил Чийгоз.

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