Они убили Навального!

26.03.2021, Москва, Платон Беседин

Блогер Алексей Навальный, осужденный за мошенничество, не нужен живым своим сортаникам.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Алексей Навальный пожаловался на отнимающуюся ногу и на ухудшение общего состояние здоровья в целом. Связывают это, ясное дело, с его содержанием во Владимирской колонии. Отнимающаяся нога – следствие, как правило, корешковых проблем в позвоночнике.

Ни в коем разе не собираюсь злословить насчёт болезни Алексея. Более того, замечу, что те, кто позволяет себе подобное, переходят тонкую красную линию, разделяющую здравый смысл и безумие. Подобное злословие унизительно – и не надо потом говорить о либеральном расчеловечивании. Свои брёвна в глазу ищите.

Перешагнули же черту, явив, что называется, истинное лицо, прежде всего, соратники Навального. Фактически тот же господин Волков «слил» своего недавнего шефа. Теперь он разыгрывает иную карту.

Ну а больше всего стараются в уничтожении и уничижении Навального особо яростные «борцы с режимом». Многие из них стараются, не вставая с диванов. Тут и там я встречаю тезис о том, что живой Навальный не нужен. Останется на белом свете он, и тогда уж точно можно будет сказать, что Алексей не только подельник режима, но и порочно амбициозный человек.

Нет, Навальный нужен только мертвым. Только в таком виде его можно и нужно будет использовать в качестве тарана против «треклятого режима». Мёртвый Навальный – хороший Навальный. К тому и надо стремиться. Вот как постулируют либеральные светочи (не имеющие, безусловно, с истинным либерализмом ничего общего).

Это может восприниматься как сюр, но нет таковы реальные нравы, царящие в части как бы оппозиции. Точь-в-точь как в «Бесах» Достоевского: все должны быть повязаны общей кровью. Не своей, безусловно. Да и сам Алексей регулярно «кидал» своих соратников.

Навальный жив. И Слава богу. Но, похоже, как бы сторонники его уже похоронили. Печаль.