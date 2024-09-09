«Они убили во мне актрису» – Хаматова гребёт лопатой деньги российских налогоплательщиков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Актриса-русофобка Чулпан Хаматова жалуется, что не видит в своей жизни «перспективы и образа будущего».

Об этом она заявила в интервью сбежавшему в Польшу блогеру «Мише» Понятовскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Когда началась война, это было ощущение смерти. Казалось, что сейчас главная цель в жизни — чтобы война закончилась. Пока война не закончилась, жизни не может быть: ни будущего, ни тебя как актрисы, тебя как мамы, ничего. Все остановилось в этой точке. Надо этот день пережить. Завтра утром я открою новостную ленту, и мне там скажут: война закончилась. Это ожидание конца войны означало начало новой жизни. Спустя два года война не заканчивается, а ты находишься в этом ощущении конца мира», – проныла Хаматова.

Однако по данным телеканала НТВ, материально эта «самая любимая бюджетом актриса» вполне обеспечена, хотя работу ей на Западе никто не дает. Живет Хаматова за счет России. Это и сбережения: по 20 договорам с различными госструктурами она получила 17 млн руб. Только за каждый выход в роли Раисы Горбачевой в Театре наций Чулпан платили 172 тыс руб, а за чтение стихов на одном из московских фестивалей – 360 тыс руб. Кроме того, вместе с мужем Александром Штейном (соучредителями ООО «Маяковский») она получила госзаказ от Минкульта РФ, Фонда кино и других спонсоров на 100 млн руб на съёмки фильма о Маяковском.

Актриса владела 3 квартирами в центре Москвы, от которых успешно избавилась после бегства в Латвию. Только за элитные апартаменты на Патриарших прудах она получила 130 млн. На эти средства она приобрела недвижимость в Риге, которую сейчас сдает.

Но в Казани Хаматова до сих пор владеет двумя квартирами, которые сдают ее родители. Кроме того, она получает средства за мастер-классы актерского мастерства, размещенные на российских сайтах.

При этом артистка ноет, что средств ей не хватает, все деньги уходят на оплату коммунальных услуг за элитный дом на взморье и учебу троих детей.

Самое поразительное, что при всем этом льющая потоки грязи на Россию Хаматова до их пор не имеет статуса иноагента.

Ситуацию обещает исправить общественник Сергей Зайцев.

«Та деятельность, которую она ведет против нашей страны, рано или поздно аукнется, возможности зарабатывать здесь через какие-то контракты и сдачу недвижимости прекратятся и остановятся», – заявил Зайцев НТВ.