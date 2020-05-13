Они украли нашу память. А мы?

13.05.2020, Севастополь, Платон Беседин

Что было на 9 Мая, накануне его и сразу после? В Чехии на месте демонтированного памятника Коневу водрузили унитаз. Инстаграм Белого дома уведомил, что нацизм победили США и Британия, движимые духом свободы. СССР Гитлера вообще не гонял. А фейсбук имени Цукерберга удалял фотографию «Знамя Победы над Рейхстагом». И так далее, в том же духе. Ничего нового.

Мы, собственно, уже и не удивляемся, что у нас отняли победу над нацизмом. Отняли в международном сознании. И если десяток лет назад СССР хоть как-то стоял на пьедестале рядом с остальными, то теперь его в победоносном пространстве не сыщешь. И чем поступательнее Россия отстаивает свои интересны, тем жёстче её, как страну-преемницу СССР, прессуют и наказывают.

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Удивляться тому не стоит. Мы проиграли в «холодной войне», не только утратив своё государство, но и историческую память. Руководство СССР, а после и России отказалось от какой-либо идеологии, заменив её на товаро-денежные отношения. И в 90-е нас кормили не только ножками Буша, но и пичкали идеологической ложью. Прививали чуждую нам мифологию. Более всех тут постарался Голливуд. Один только фильм «Спасти рядового Райана» сделал для закрепления образа США как страны-победителя в стократ больше, чем любые учебники.

Кадр из фильма «Спасти рядового Райана».

Как противодействовать этому? Полагаю, что, прежде всего, необходимо сберечь свой народ, его память. На данном этапе нам должно быть плевать, что думают о победителях в Анголе, Норвегии или Ирландии. Нам важно сохранить свою память, уберечь десятки тысяч молодых (и не только) людей от ожесточения и амнезии относительно ВОВ. И уже те, кого удастся спасти от массированных атак на сознание, постараются выстроить новую матрицу – и внутри своей страны, и на экспорт. Однако для начала – сберечь.

Мы не проиграем, если будем крепки в собственном доме, если сознание наше будет единым. Как спасти память о ВОВ? Для начала нужно уходить от безжизненного официоза и канцелярских штампов. И позиционировать память живую. Благо, ещё есть ветераны. Их рассказы не могут не трогать. Только не в школах – для отдельных классов, – а в прайм-тайм, с должным пиаром и качеством подачи. Вместо очередных эскортниц.

Что мешает в тот же прайм-тайм транслировать – хотя бы 9 мая – великие стихи поэтов-фронтовиков? Ведь не прозвучало сейчас ни строчки из Слуцкого и Твардовского, Межирова и Дегена. Кто мешает нам, как в былые годы, снимать достойное кино о войне, а не бездарное варево из клюквы, водки, пошлости и крови? Кто мешает устраивать массовые экскурсии в места боевой славы: Хатынь, Керчь, Севастополь, Мамаев курган, Брестскую крепость, Хацунь? Там невозможно остаться посторонним.

Нам сегодня нужно создать единую концепцию защиты исторической памяти и соответствующую структуру, но не из чиновников, а, прежде всего, из достойных специалистов. Важно уделить этому первостепенное значение, чтобы сохранить память внутри России; после же можно начать говорить и о международном диалоге.

Что касается Запада, то не ему нам рассказывать о победах над нацизмом. Запад, безусловно, не есть зло, но у него всегда была тёмная сторона, и именно из неё вызрел гитлеризм. Он был создан и на западные деньги, и на западных идеях, главная из которых – со времён колоний и рабства – превосходство над остальными. Так что в 45-м году СССР спас от нацистского безумия не только себя, но и Запад. Вырезал из него раковую опухоль, выкорчевал корни зла. Благодарности не ждём, но требуем объективности. Ключевое слово здесь – «требуем». Для начала в мозгах собственных граждан.