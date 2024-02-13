«Они в доле с контрабандистами»: польские фермеры возненавидели Зеленского

Вадим Москаленко.  
13.02.2024 17:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 336
 
Дзен, Зерно, Конфликт, Коррупция, Кризис, Криминал, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Украинское руководство не собирается решать проблему с польскими фермерами, потому что имеет большой доход с контрабанды зерна.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство не собирается решать проблему с польскими фермерами, потому что имеет большой доход...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В Польше живёт сорок миллионов человек, из них шесть-семь миллионов занимаются сельским хозяйством. При всё уважении, это люди, которые имеют свой экономический интерес.

То, как себя вело украинское правительство Шмыгаля и Зеленского, которое закрывало глаза на действия барыг – и привело к этому конфликту. Потому что, когда вас пускают за стол, нельзя класть ноги на стол. Вам разрешили транзит зерна – пожалуйста. Но если, не заплатив налоги на Украине и ещё получив льготы, продаёте это зерно на польском рынке, фактически польских фермеров, то на какую реакцию можно рассчитывать?

Не думаю, что они слишком любят Россию, они просто воюют за свои экономические интересы. В данном случае украинское правительство провалило это направление работы», – возмутился экс-министр.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский и его команда сами являются участниками этой незаконной схемы.

«Я пока не вижу со стороны Украины, нашего правительства, каких-то радикальных действий, чтобы навести порядок в этой сфере. Делают что угодно – Мазепу ловят за строительство в 2013 году, сейчас у Пашинского обыски за дела 2014 года.

А где дела по этим барыгам, которые контрабандой вывозили зерно? У нас же миллионы тонн зерна шли без налогообложения. 12 миллиардов долларов за уже поставленное зерно не вернулись на Украину. И мы не видим ни одного уголовного дела.

Это собственный карман наших зелёных деятелей. Им нужно начинать с себя. Если бы Украина вела себя честно, то таких проблем не было бы», – добавил Рева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть