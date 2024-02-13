«Они в доле с контрабандистами»: польские фермеры возненавидели Зеленского

Украинское руководство не собирается решать проблему с польскими фермерами, потому что имеет большой доход с контрабанды зерна.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше живёт сорок миллионов человек, из них шесть-семь миллионов занимаются сельским хозяйством. При всё уважении, это люди, которые имеют свой экономический интерес.

То, как себя вело украинское правительство Шмыгаля и Зеленского, которое закрывало глаза на действия барыг – и привело к этому конфликту. Потому что, когда вас пускают за стол, нельзя класть ноги на стол. Вам разрешили транзит зерна – пожалуйста. Но если, не заплатив налоги на Украине и ещё получив льготы, продаёте это зерно на польском рынке, фактически польских фермеров, то на какую реакцию можно рассчитывать?

Не думаю, что они слишком любят Россию, они просто воюют за свои экономические интересы. В данном случае украинское правительство провалило это направление работы», – возмутился экс-министр.