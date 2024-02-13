«Они в доле с контрабандистами»: польские фермеры возненавидели Зеленского
Украинское руководство не собирается решать проблему с польскими фермерами, потому что имеет большой доход с контрабанды зерна.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Польше живёт сорок миллионов человек, из них шесть-семь миллионов занимаются сельским хозяйством. При всё уважении, это люди, которые имеют свой экономический интерес.
То, как себя вело украинское правительство Шмыгаля и Зеленского, которое закрывало глаза на действия барыг – и привело к этому конфликту. Потому что, когда вас пускают за стол, нельзя класть ноги на стол. Вам разрешили транзит зерна – пожалуйста. Но если, не заплатив налоги на Украине и ещё получив льготы, продаёте это зерно на польском рынке, фактически польских фермеров, то на какую реакцию можно рассчитывать?
Не думаю, что они слишком любят Россию, они просто воюют за свои экономические интересы. В данном случае украинское правительство провалило это направление работы», – возмутился экс-министр.
Он подчеркнул, что Владимир Зеленский и его команда сами являются участниками этой незаконной схемы.
«Я пока не вижу со стороны Украины, нашего правительства, каких-то радикальных действий, чтобы навести порядок в этой сфере. Делают что угодно – Мазепу ловят за строительство в 2013 году, сейчас у Пашинского обыски за дела 2014 года.
А где дела по этим барыгам, которые контрабандой вывозили зерно? У нас же миллионы тонн зерна шли без налогообложения. 12 миллиардов долларов за уже поставленное зерно не вернулись на Украину. И мы не видим ни одного уголовного дела.
Это собственный карман наших зелёных деятелей. Им нужно начинать с себя. Если бы Украина вела себя честно, то таких проблем не было бы», – добавил Рева.
Спасибо!
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