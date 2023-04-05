«Они в шоколаде!» – украинские завистники обещают кары фермерам освобождённых территорий

Вадим Москаленко.  
05.04.2023 15:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Херсон


В то время, как пробандеровски настроенные украинские фермеры бежали с освобождённых территорий следом за ВСУ и потеряли всё, рискнувшие остаться и пойти на сотрудничество с Россией получили значительную прибыль и конкурентное преимущество.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил беглый советник киевского гауляйтера Мелитополя Игорь Симоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время, как пробандеровски настроенные украинские фермеры бежали с освобождённых территорий следом за...

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«Конфликт между фермерами превращается в экзистенциальный. Представьте: наш фермер покинул территорию, у него отобрали технику, всё разграблено.

А второй, кум или друг, пошёл на коллаборационизм. Получил по контракту ГСМ, средства защиты растений, семенной фонд, отсеялся.

И вот, представьте ситуацию, когда на эти территории заходит Украина, а с ней заезжает фермер. И у него нет ни дома, ни техники, ничего. А у человека, который оставался на этой территории, всё это есть.

Что он сделает с той пшеницей, которую он вырастил? Какие могут быть варианты, что он сделает с этим урожаем? Мы входим в какой-то социальный конфликт», – сказал Симоненко.

В свою очередь, украинский политолог Юрий Романенко отметил, что оставшиеся и согласившиеся сотрудничать с Россией получили значительную выгоду, и поэтому должны быть наказаны.

«Потому что человек, у которого украинское мировоззрение, пострадал. А тот, кто остался, он, получается, вышел сухим из воды. То есть, если ты остался лоялен русским оккупантам и остаёшься в шоколаде.

И если ты не наказан, тебе не воздано, то ты в шоколаде, у тебя конкурентное преимущество», – возмутился Романенко.

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