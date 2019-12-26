26.12.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Они ведут политику двойных стандартов» – Пушилин высказал претензии ОБСЕ

Такие международные организации, как ОБСЕ, а также Франция и Германия, ведут двойную политику и всячески поддерживают Киев в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом в ходе «Прямой линии» заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем дело с таким коварным оппонентом, как Украина, ещё и при поддержке западных лидеров.

Наши переговорщики имеют поддержку только со стороны России. Не хотелось бы в адрес ОБСЕ и других международных организаций говорить какие-то нелестные слова, они очень много помогают, но иногда двойные стандарты, всё же, присутствуют.

Я тоже могу об этом говорить. Я не министр иностранных дел, не возглавляю представительство Контактной группы, могу говорить здесь, что претензий остаётся достаточно много как к ОБСЕ, так и к Франции с Германией.

При условии того, что они тоже прикладывают достаточно много усилий, чтобы мирный процесс начал двигаться в нужном направлении», – отметил глава государства.

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