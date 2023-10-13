«Они воевали против России» – в Москве призывают завести дела против боевиков ЦАХАЛ

Владимир Гладков .  
13.10.2023 21:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Украина


Польские СМИ сообщают, что через Варшаву возвращаются в Израиль боевики ЦАХАЛ, которые принимали участие в войне против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские СМИ сообщают, что через Варшаву возвращаются в Израиль боевики ЦАХАЛ, которые принимали участие...

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«Сейчас я видел сообщения, в первые дни в Польше несколько транспортных самолётов полетело из Варшавы в Израиль. И польские СМИ выложили фотографию изнутри этих самолётов, где сидят накаченные бойцы ЦАХАЛ, которые каким-то образом вдруг оказались в Польше.

И некоторые польские журналисты задают вопрос – а что, на территории Польши были бойцы израильской армии? Делают вид, что они не понимают, откуда эти бойцы могли оказаться в Польше в нужный момент», – сказал Корнилов.

Он призвал расследовать участие израильских боевиков в войне против России.

«Ясное дело, что их отзывают с территории Украины. А это тоже повод для расследования того, как были вовлечены отставники, контрактники, или как их ещё называют, боевики, которые находились на территории Украины», – добавил политолог.

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