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Польские СМИ сообщают, что через Варшаву возвращаются в Израиль боевики ЦАХАЛ, которые принимали участие в войне против России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я видел сообщения, в первые дни в Польше несколько транспортных самолётов полетело из Варшавы в Израиль. И польские СМИ выложили фотографию изнутри этих самолётов, где сидят накаченные бойцы ЦАХАЛ, которые каким-то образом вдруг оказались в Польше. И некоторые польские журналисты задают вопрос – а что, на территории Польши были бойцы израильской армии? Делают вид, что они не понимают, откуда эти бойцы могли оказаться в Польше в нужный момент», – сказал Корнилов.

Он призвал расследовать участие израильских боевиков в войне против России.

«Ясное дело, что их отзывают с территории Украины. А это тоже повод для расследования того, как были вовлечены отставники, контрактники, или как их ещё называют, боевики, которые находились на территории Украины», – добавил политолог.