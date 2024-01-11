«Они воняют не так, как наши»: украинский военврач о раненных российских солдатах

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Украинские врачи на фронте с трудом сдерживают себя, когда помогают раненным российским военнопленным.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Черновцы» заявил украинский мобилизованный медик Андрей Аносов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские врачи на фронте с трудом сдерживают себя, когда помогают раненным российским военнопленным. Об...

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Аносов похвастался, что не может считать русских братьями и готов за такие фразы в свой адрес применить силу.

«Я всегда гордился тем, что я достаточно демократически и либерально настроен, но, извините, они даже воняют не так, как наши…

Проблема была себя не то, что заставить, а быть действительно беспристрастным, понимаете. Когда-то меня учили, что доктор – это не судья, это не инквизитор. Когда-то была такая шутка, что в этой стране душой занимается СБУ и патриархия – ты должен лечить тело. Когда они уже в плену, они очень нежные, они готовы сотрудничать, чуть ли не говорят: «Братик». Но за такое можно, конечно, и получить. Тамбовский волк тебе брат.

Даже такая интересная вещь – бывают настоящие русские, а бывают, например, ДНРовцы. То есть, бывший наш. Даже эти намного лучше выглядят. Какие-то более умные», – заявил Аносов.

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