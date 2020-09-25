«Они все москали» – киевский телеведущий обматерил Навального
Призвавший не возвращать Крым российский либеральный блогер Алексей Навальный перестал быть другом Украины и «настоящим либералом».
Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd TV» заявил украинский телеведущий, майданщик и русофоб Роман Скрыпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне же по**й, выжил Навальный или не выжил. Он сказал: «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?». Это для меня чёткий маркер – москаль, тогда на**й туда, сиди в своём Нижнем Тагиле или в Воркуте. Ходите с Навальным, носите его на руках, это же не наша история», – возмутился Скрыпин.
Также он ответил на вопрос, что не так с российскими либералами.
«Они москали, что не так? Это не этнический признак – это мироощущение. То, что происходит в России – это наследование Золотой Орды. Можно спускаться: медведи, балалайка, пельмени, матрёшка и этим объяснять, кто такие москали.
Настоящих либералов в Золотой Орде привязали бы ногами и руками к двум коням и разорвали. В их среде я не вижу ни одного друга Украины. Я не вижу друзей, их нет. Они все москали, они живут там, голова у них там, а тут они зарабатывают деньги.
Я не знаю, что они тут делают. Я бы так не смог – ехать в чужую страну и погружаться в политическую жизнь, не зная многих вещей, а многие вещи закладываются в детстве», – заключил украинский телеведущий.
Спасибо!
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