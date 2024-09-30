«Они все погибнут»: полковник СБУ об окружении Угледара

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 11:45
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинское командование упустило момент, когда гарнизону ВСУ в Угледаре нужно было отдавать приказ на выход из города.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование упустило момент, когда гарнизону ВСУ в Угледаре нужно было отдавать приказ на...

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«Подразделение, которое взято в окружение… должна была быть команда отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что они все погибнут. А для того, чтобы этого не было, просто надо было своевременно отойти.

Если недооценивать противника, а переоценивать свои силы, то вот к чему это все и привело. И адекватно оценивать направление военных действий, реальную оценку проводить, а не как дикорастущие: «А давайте всех шашкой порубаем». А противник, оказывается, не тот, что по телевизору показывают, он унитазы не ворует, оказывается, он воюет. И воюет хорошо», – признал Стариков.

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