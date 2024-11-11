Граждане Украины, возвращающиеся на освобождённые Россией территории, являются для бандеровцев предателями и должны помнить о грозящей им опасности.

Об этом в эфире радио «Общественное» заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал и русофоб-экстремист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Депутат Марьяна Безуглая оказалась правой. Когда я прочитал её заявление, за которое её захейтили, она написала, что украинцы, которые сейчас возвращаются на оккупированные территории – это предатели Украины. И такое понеслось под её твитом!

Но ведь это правда. Горячая линия фронта, идёт страшная война. И во время такой войны переходить на сторону врага… «А я тут просто поживу, потому что хата тут стоит».

Более того, если человек туда едет, то он думает, что всё должно быть безопасно. У него нет никаких проблем с оккупантами. Такой человек точно ничего полезного не сделал», – рассуждал Муждабаев.