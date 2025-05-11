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СВО на Украине – это не каприз президента РФ Владимира Путина, а отражение глубинных желаний всего русского народа.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил один из организаторов сборища, бывший премьер-министр Украины Арсений («Кролик») Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда идёт речь об этой войне, мы должны знать, что она касается не только Путина. Мы говорим о русском народе и тех глубинных первопричинах, которые побудили Путина напасть на Украину. Русские всегда ненавидели украинцев, русские всегда пытались искоренить украинскую нацию. Это началось ещё во времена Российской империи сотни лет назад!», – вещал он.