«Они зарабатывают на Западе больше, чем получает Украина!» – Рада требует ввести санкции против Росатома

Вадим Москаленко.  
02.05.2023 22:49
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Росатом, Россия, Санкции, Украина


Верховная рада направила обращение к Европейскому парламенту и МАГАТЭ с требованием ввести санкции против Росатома и связанных с ним компаний.

Документ представила депутат от «Голоса» Инна Совсун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада направила обращение к Европейскому парламенту и МАГАТЭ с требованием ввести санкции против...

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«Росатом и связанные с ним компании осуществляют военную оккупацию крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской атомной электростанции. Они взяли в заложники работников электростанции, пытаются подключить станцию к российской энергосистеме. В руках оккупантов так называемый мирный атом стал ядерной угрозой всему миру.

Росатом так же сегодня поставляет технологии и сырье для российской армии, с помощью которых они изготавливают топливо для ракет…

При этом российская ядерная компания до сих пор получает иностранные инвестиции в размере 140 миллиардов долларов, что больше чем вся международная поддержка Украины в этой войне», – истерила Совсун.

В свою очередь, глава комитета по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе обвинила Россию в Чернобыльской катастрофе.

 «Уважаемые коллеги, в прошлом веке Российская Федерация и российская оккупация Украины, собственно, вызвали крупнейшую в истории ядерную катастрофу…

И Росатом, и смежные организации, и Институт Курчатова должны быть изолированы и наказаны», – потребовала Климпуш-Цинцадзе.

После чего в ходе голосования документ поддержали 298 парламентариев из 226 необходимых.

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