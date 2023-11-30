«Они здоровые люди»: В Киеве оправдывают могилизацию ВИЧ-инфицированных

Вадим Москаленко.  
30.11.2023 08:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Мобилизация, Общество, Украина


Инфицированные ВИЧ являются во всех отношениях полноценными и здоровыми людьми, и должны проходить службу в армии наравне со всеми.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инфицированные ВИЧ являются во всех отношениях полноценными и здоровыми людьми, и должны проходить службу...

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Его попросили прокомментировать идею об отмене категории частичной пригодности для службы в армии.

«У молодого человека на каком-то этапе жизни обнаружили ВИЧ-инфекцию. Он себя чувствует нормально, нет никаких жалоб, но у него обнаружен вирус иммунодефицита человека.

Если с ним ничего не делать, у него будет болезнь СПИД. И он умрёт. Но в наше время уже есть протокол что надо делать – человек должен постоянно принимать лекарство, у него не разовьётся СПИД, и он будет таким же здоровым, как и все. Только он должен раз в день принимать таблетку.

Скажите пожалуйста, может такой человек быть оператором дрона? Почему нет? Я пытаюсь понять: почему нет?» – уверен Комаровский.

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