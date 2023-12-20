«Они же контуженные»: в ВСУ оправдывают беспредел военкомов

Игорь Шкапа.  
20.12.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


В нежелании граждан Украины идти по повестке в военкомат якобы виновна российская пропаганда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пожаловавшийся, что военкоматам (ТЦК) приходится тратить много времени на осуществление мер оповещения (вручение повесток).

В нежелании граждан Украины идти по повестке в военкомат якобы виновна российская пропаганда. Об...

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«И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть некий страх к посещению ТЦК и СП. Они полагают, что первая повестка – это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу», – заявил Фитьо в интервью РБК-Украина.

В свою очередь агентство указало, что свою роль играют военкомы, «которые тоже не сильно добавляют желания идти в армию, когда есть случаи, что людям заламывают руки».

«Количество таких случаев на самом деле не является критическим и не является большим. Просто за счет их распространения в медиа и за счет российской пропаганды кажется, что это происходит публично и постоянно. А таких случаев действительно немного и по всем ним принимаются сразу адекватные меры», – утверждает представитель Сухопутных войск ВСУ.

При этом он не стал говорить, что в первую очередь ролики с такого рода случаями распространяют в первую сами украинцы.

«Кроме того, сейчас в ТЦК и СП большинство военнослужащих – это вернувшиеся с фронта, кто получил ранения, кто имеет контузии, кто был мобилизован и воевал именно на фронте. И я думаю, для них крайне обидно слышать какие-то негативные слова в свою сторону.

А российская пропаганда именно это и разгоняет – что это «тыловые крысы», что «их нужно отправлять на фронт». Они уже были на фронте. Они уже вернулись с фронта. И сейчас они помогают проводить мероприятия оповещения», – оправдывает беспредел военкомов Фитьо.

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