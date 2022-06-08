«Они знают украинский»: МВД Украины боится российских ДРГ

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Новости Украины

Российские диверсионно-разведывательные группы якобы действуют практически по всей Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире украинского пропагандистского телемарафона заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

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По его словам, периодически появляется сообщение о задержании диверсантов в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

Он утверждает, что силовики проводят оперативную работу, усиленно работают, но эти операции проходят непублично.

По словам советника, действуют ДРГ противника и в украинской столице, диверсанты привлекаются с неподконтрольных киевскому режиму территорий.

«Они знают украинский, поэтому выявить их сложнее. Таким методом командование российских вооруженных сил пытается активизировать диверсионную работу на нашей территории», – говорит Денисенко.