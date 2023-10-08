«Ониксы» громят порты Большой Одессы

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Понятно, что сейчас внимание переключилось с хутора на якобы цивилизованный мир. Все взгляды на себя перетянула война в Израиле. Тем не менее, хутор от этого не перестал полыхать.

«Враг цинично обстреливает гражданскую инфраструктуру на границе с Румынией. Речь идет о паромном пункте пропуска «Орловка». В настоящее время функционирование пункта пропуска приостановлено, — телеграфирует гауляйтер Одесской области Олег Кипер, имея в виду продолжающиеся ракетно-дроновые налеты на регион, с многочасовыми воздушными тревогами, обычно активизирующиеся в выходные дни.

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«В течение трех с половиной часов продолжалась воздушная тревога в Одесской области из-за атаки российских террористов ударными беспилотниками. Работали силы противовоздушной обороны: 3 БпЛА типа Shahed-131/136 удалось уничтожить. Враг еще раз целил по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. Повреждено зернохранилище, загорелись 9 грузовиков», — уточнил Кипер.

Также, по сообщению оперативного командования «Юг», «российские ракеты попали в пансионат и зернохранилище возле порта города Черноморск [бывший Ильичевск, город-спутник Одессы]. Четыре человека обратились к медикам с травмами от битого стекла в результате повреждений взрывной волной. Кроме того, обломки ракет и взрывная волна вызвали пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Выбиты окна. Враг атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс», выпущенными с берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно оккупированном Крыму».

По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, «не впервые Одесская область оказывается под ударом таких специфичных ракет. Врагу не дает покоя наша портовая инфраструктура, и противокорабельными ракетами они пытались по такому объекту попасть».

Что касается «ониксов», то украинские военные неоднократно заявляли, что не могут ни «считывать» их в воздушном пространстве, ни сбивать. И если сигнал воздушной тревоги, которую вояки, обычно, не жалеют и сутками задалбывают ею морально, то в случае с «ониксами» включается она уже постфактум, то есть после прилетов. Так что «пытались по объекту попасть» смело можно расценивать как «попали» (на видеокадрах это хорошо заметно).

Также, если с зернохранилищами все понятно, то по пансионату напомню, что в подобных заведениях в Одесской области традиционно базируются военные. Относительно же находящихся по соседству с «пансионатом» жилых домов, то их, как всегда, живо «защитила» ПВО.

«Нам повезло, если можно так сказать. Сильно пострадало два многоквартирных дома и детский садик неподалеку, там взрывной волной выдавило половину стекол. Но главное, что все живы. Мы уже нарезаем пленку, дворники подметают стекло, работаем», — сказал мэр Черноморска Василий Гуляев.

И все это на фоне ура-патриотических заголовков местных СМИ в духе «Украинский зерновой коридор наращивает мощность», «В Одесский порт зашел еще один балкер», «Зерновые караваны идут», «К портам Большой Одессы подошли три сухогруза»…

Ничего не меняется — все по принципу «ну ударь меня, ну ударь». А у мирняка-то спросили, нужны ему на его голову «ониксы»?

P.S. Офицер ВМФ России по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал сообщения украинских СМИ о якобы успешной работе зернового коридора благодаря тому, что суда начали вывозить грузы из портов большой Одессы, несмотря на предостережения Москвы: «Топить их точно не будем. Полагаю, будем продолжать наносить удары по портам».