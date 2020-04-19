Онищенко назвал Лукашенко «великим эскулапом» и послал на трактор

19.04.2020, Москва, Елена Острякова

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко резко отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские тест-системы «ни к черту», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна, и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема», – цитирует Онищенко РИА «Новости».

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По его словам, если бы тест-системы не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока «великий эскулап» Лукашенко подскажет.

В Роспотребнадзоре также прокомментировали скандальные заявления белорусского президента. В ведомстве отметили, что разработанные российским научным центром «Вектор» системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги.

Роспотребнадзор также сообщил, что Россия передала Белоруссии 14 тысяч систем на безвозмездной основе. Именно благодаря этим тестам в стране выявили первых заболевших.

Напомним, Лукашенко заявил в пятницу, что российские тесты не смогли определить отсутствие коронавируса у российских же специалистов, прибывших на Белорусскую АЭС. Якобы именно поэтому их продержали неделю в обсерваторе.

Кроме того, белорусские власти продолжают отрицать, что обращались к России за помощью, хотя государственная санитарная служба Белоруссии делала официальный запрос.