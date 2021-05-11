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11.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
биооружие, Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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Онищенко не получил от Минобороны ответа по американскому биологическому оружию в Казахстане

Замминистра обороны РФ Николай Панков ушел от ответа на вопрос депутата Геннадия Онищенко, бывшего...

Замминистра обороны РФ Николай Панков ушел от ответа на вопрос депутата Геннадия Онищенко, бывшего главного санитарного врача России.

Вопрос был задан при обсуждении проблемы ратификации договора о военном сотрудничестве с Казахстаном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на территории Казахстана расположена самая современная (у нас такой нет) военно-биологическая база в Алма-Ате. Там работают военные специалисты. Их задача – создавать биологическое оружие. Потому что США никогда не выходили из активных военных программ. Насколько полноценен договор о военном сотрудничестве, если армия США находится в бывшей столице и занимается разработкой биологического оружия», – сказал Онищенко.

«Что касается упомянутой лаборатории, то в договоре никаких позиций применительно к ней нет и, наверное, и быть не может», – ответил Панков.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, представлявший договор, пояснил – среди прочего в нем зафиксировано, что страны не будут проводить разведывательную деятельность друг против друга, а также не будут производить действия в ущерб безопасности друг друга. Казахская сторона пока не ратифицировала договор.

Госдума проголосовала за ратификацию.


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