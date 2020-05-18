Онищенко призвал поменьше нагонять коронавирусной жути

18.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Белоруссия полностью сохранила советскую систему профилактики заболеваний, РФ – частично, но адаптировала ее под капиталистическую экономику, тогда как Украина практически ликвидировала первичную сеть.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос, где лучше, в России, Белоруссии или Украине лучше справляются с эпидемией COVID-19.

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«Белоруссия сохранила советскую систему профилактики. Там даже структура Минздрава почти не поменялась. В полном объеме сохранена санитарно-эпидемиологическая служба. У нас эта советская система частично сохранена, но адаптирована под капиталистическую экономику. Поэтому в дни пандемии нам в пять раз пришлось нарастить объем больничных коек», – говорит Онищенко.

По его словам, на Украине, которая в советское время всегда была лидером в здравоохранении, много хороших специалистов.

«Но Украина свою первичную сеть практически ликвидировала. Врачи оттуда многие уехали в поисках работы в Европу или Россию», – уточнил бывший главный санврач РФ.

Он полагает, что в нынешней ситуации наиболее действенные и оправданные противоэпидемические меры приняла Россия.

«Мы вовремя закрыли границу с Китаем, когда там разгорелась эпидемия. Объявили режим изоляции. Он будет отменяться очень последовательно. Мы на правильном пути. На Украине практически все пущено на самотек. Хотя закрытие метро, как и школ, детсадов – меры правильные. Потому что ничего больше там сделать не могли. Системной работы на Украине я не вижу.

Что касается Белоруссии, то, на мой взгляд, ультраевропеизированный подход был не совсем выверенным. Нужно знать наше население. Хотя Белоруссия держит ситуацию пока достаточно удовлетворительной», – считает Онищенко.

Он также говорит, что не следует слишком нагонять жути на граждан.

«Коронавирус – не такая и страшная проблема сегодня. Мы даем много устрашающей информации. А надо давать – объективную», – резюмировал депутат.