Онищенко призвал россиян повременить с поцелуями

15.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Эпидемия коронавирусной инфекции пойдет на спад с приходом тепла, которого не любят острые респираторные заболевания.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, по словам которого, интенсивность эпидемического процесса снизилась.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом он говорит, что в борьбе с инфекцией поможет лето.

«Для острых респираторных заболеваний, а данная коронавирусная инфекция именно к ним относится, характерно то, что они не любят солнца. Светило наше играет тотальную положительную роль, летом быстрее убивается вирус во внешней среде, он ослабевает, а значит, большее количество людей перенесет это заболевание в легкой или даже бессимптомной форме», – сказал депутат.

«Конечно же, я вовсе не хочу всех убаюкать, я просто хочу вдохнуть оптимизм. И призвать еще потерпеть – а там и природа станет помогать. Не зря мы с вами вот уже третий месяц живем в непривычных для нас условиях. Но если мы сейчас сорвемся и отбросим все правила, то можем ввергнуть себя в пучину реинкарнации, то есть выхода этой инфекции вновь на передний план нашей жизни, чего не хотелось бы», – добавил политик.

Он также говорит, что угасание вируса зависит от того, насколько граждане самым тщательным образом будут исполнять все требования безопасного поведения.

«А если бросим все, снимем маски, пойдем в бары, начнем обниматься и целоваться в троллейбусах, толпиться в метро, то мы рискуем вернуть все обратно», – считает Онищенко.